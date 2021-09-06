Погода в Бердске 6 сентября: начнется ли неделя с теплой погоды в этот день?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 6 сентября: начнется ли неделя с теплой погоды в этот день?

6:30:539/6/2021Фото: pixabay.com
0

В народе шестое сентября называли Евтихий — тихие зори. Такое название день получил не просто так. Дело в том, что на 6 сентября всегда стоит спокойная ясная погода.

В этот день заря бродит по чащам в лесу и зовет каждого, кто ей попадется на лесной дороге

Новая неделя, 6 сентября, в Бердске начнется с потепления. Так температура воздуха с утра поднимется до отметок +13, +11 градусов, а на небе ни облачка. К обеду потеплеет еще больше - воздух прогреется до +25 градусов на столбиках термометра. Также прогнозируется легкий западный ветер до 2 м/c.

6 сентября по народному календарю отмечается день Евтихия, а в православной церкви чтут память Евтихия Тихого - преподобного мученика, который был хорошим учеником Иоанна Богослова.

В народе шестое сентября называли Евтихий — тихие зори. Такое название день получил не просто так. Дело в том, что на 6 сентября всегда стоит спокойная ясная погода. Также считалось, что с этого времени дни становятся короче, а светать начинает значительно позднее.

По старому поверью, в этот день заря бродит по чащам в лесу и зовет каждого, кто ей попадется на лесной дороге. Поэтому в праздник без большой нужды старались не посещать лес, чтобы зря не тревожить гуляющую там зарю.

Кроме того, было запрещено собирать красные цветы.

Считалось, что красные цветы, которые растут у деревьев в лесу или рядом с любой водой, будь то река или болото – это души умерших неестественной смертью - насильственной или совершившие самоубийство. И если сорвать красный цветок шестого сентября, то можно притянуть к себе разные несчастья.

Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
традициидень Евтихия Тихогопогода в Бердске 6 сентября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 6 сентября: начнется ли неделя с теплой погоды в этот день?
6:30:53 9/6/2021
Погода в Бердске 6 сентября: начнется ли неделя с теплой погоды в этот день?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 сентября 2021 в России и мире
6:20:08 9/6/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 сентября 2021 в России и мире
Симптомы рака: два фрукта обладают «сильным защитным эффектом от детской лейкемии»
6:00:08 9/6/2021
Симптомы рака: два фрукта обладают «сильным защитным эффектом от детской лейкемии»
Магнитная буря 6 сентября 2021 года: точное время вспышки и как подготовиться к следующему геоудару?
5:45:46 9/6/2021
Магнитная буря 6 сентября 2021 года: точное время вспышки и как подготовиться к следующему геоудару?
Что происходит с бедрами и искусственной грудью, когда вы умираете? Вот все, что вам нужно знать ...
5:30:50 9/6/2021
Что происходит с бедрами и искусственной грудью, когда вы умираете? Вот все, что вам нужно знать ...
Диабет 2 типа: диета, которая может привести к ремиссии у трети заболевших - крупное исследование
5:00:14 9/6/2021
Диабет 2 типа: диета, которая может привести к ремиссии у трети заболевших - крупное исследование
19 признаков очень надежных отношений в паре: если они есть у вас, то они суперсильные
4:30:54 9/6/2021
19 признаков очень надежных отношений в паре: если они есть у вас, то они суперсильные
Симптомы рака легких: ранний признак в вашем голосе означает, что вы можете заболеть смертельной болезнью
4:00:14 9/6/2021
Симптомы рака легких: ранний признак в вашем голосе означает, что вы можете заболеть смертельной болезнью
Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?
3:30:29 9/6/2021
Диета Sirtfood: как чудодейственно похудела певица Адель - как это работает?
Вот почему чрезвычайно грубо спрашивать у женщины возраст: почему вы можете обитель ее?
3:00:26 9/6/2021
Вот почему чрезвычайно грубо спрашивать у женщины возраст: почему вы можете обитель ее?