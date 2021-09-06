Погода в Бердске 6 сентября: начнется ли неделя с теплой погоды в этот день?

Новая неделя, 6 сентября, в Бердске начнется с потепления. Так температура воздуха с утра поднимется до отметок +13, +11 градусов, а на небе ни облачка. К обеду потеплеет еще больше - воздух прогреется до +25 градусов на столбиках термометра. Также прогнозируется легкий западный ветер до 2 м/c.
6 сентября по народному календарю отмечается день Евтихия, а в православной церкви чтут память Евтихия Тихого - преподобного мученика, который был хорошим учеником Иоанна Богослова.
В народе шестое сентября называли Евтихий — тихие зори. Такое название день получил не просто так. Дело в том, что на 6 сентября всегда стоит спокойная ясная погода. Также считалось, что с этого времени дни становятся короче, а светать начинает значительно позднее.
По старому поверью, в этот день заря бродит по чащам в лесу и зовет каждого, кто ей попадется на лесной дороге. Поэтому в праздник без большой нужды старались не посещать лес, чтобы зря не тревожить гуляющую там зарю.
Кроме того, было запрещено собирать красные цветы.
Считалось, что красные цветы, которые растут у деревьев в лесу или рядом с любой водой, будь то река или болото – это души умерших неестественной смертью - насильственной или совершившие самоубийство. И если сорвать красный цветок шестого сентября, то можно притянуть к себе разные несчастья.