Что значит Рош А-шана - еврейский Новый год? Как принято отмечать праздник 7 сентября и категорические запреты дня

Рош Ха-шана - Еврейский Новый год для 5782 года на иврите начинается на закате в понедельник, 6 сентября 2021 года, и заканчивается с наступлением темноты в среду, 8 сентября.
Рош Ха-Шана переводится как "глава года" - еврейский Новый год. Это первый из Высоких праздников, называемый - "Дни благоговения”. Отмечается праздник за десять дней до Судного дня. Рош ха-шана отмечается в первые два дня Тишрея, седьмого месяца еврейского календаря.
Другими словами, этот праздник - день рождения Вселенной. Когда Всевышний создал Адама и Еву, поэтому отмечается как начало еврейского года.
Главная традиция Рош ха-шана это трубить в бараний рог в утро праздника (кроме субботы), Такой обряд обычно совершается в синагоге в рамках дневных служб, но может быть произведен в другом месте для тех, кто не может присутствовать.
На праздники Рош ха-шана традиционно готовят круглый хлеб из халы с изюмом и яблоки в меду, а также другие продукты, которые символизируют следующий сладкий год.
Другие обряды Рош ха-шана включают зажигание свечей по вечерам и отказ от творческой работы.
Кроме того, есть традиция в еврейский новый год выбрасывать из своих карманов в воду разные предметы, таким образом выкидывая грехи, или полностью погружаться в воду, совершая "ташлих".
Что нельзя делать
В праздничный период не стоит есть горькую или кислую еду, чтобы год наступил сладким и без разных несчастий.
Кроме того, на Новый год не едят блюда с орехами, не произносят слово "орех", потому что по-другому оно означает - грех.