Можно ли 7 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день памяти священномученика Владимира Мощанского?

Святой мученик Владимир родился в 1866 году в Вышневолоцком уезде Тверской губернии, в семье священника Димитрия Мощанского. В юном возрасте поступил в Тверскую духовную семинарию, закончив которую, обвенчался с дочерью священника Евдокией. После чего был рукоположен в сан диакона в храме в селе Рогачеве Ржевского уезда, а затем стал священником в Успенской церкви в селе Спасском Кашинского уезда.
Долгое время, после смерти Евдокии воспитывал троих детей один. Однажды их дом оккупировали немецкие солдаты, решившие, что Владимир по происхождению - еврей. Они распорядились его повесить. И, когда Владимир уже стоял с накинутой на шею петлей, то дал обет Богу, что посвятит всю свою жизнь его служению, если останется жив. По чудесному случаю, за него заступился священник местной церкви Александр, и его отпустили. Когда закончилась война, Владимир исполнил свой обет и стал служить в церкви.
До конца дней, когда Владимир совершал службу в роли священника, его преследовали разные гонения. Несколько раз его пытались арестовать. В итоге 23 декабря 1937 года, по записи секретаря суда, его заключили в тюрьму, где он не дождался оправдательного приговора, который вынесла Специальная коллегия Верховного суда. Когда к нему пришли сообщить, что все обвинения сняты, то было уже поздно. Протоиерей Владимир Мощанский 7 сентября 1938 года скончался.
7 сентября, в день памяти священномученика, церковью не запрещается работать в огороде и заниматься домашними делами. При этом забывать молиться нельзя, поскольку это день памяти, и будет правильно отправиться сначала в храм, чтобы отстоять утреннюю службу. Затем можно отправиться по своим делам. В том числе ходить на кладбище или работать на огороде.