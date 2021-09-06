Подходящие даты для уборки урожая по лунному календарю в сентябре 2021 года: Когда убирать картофель и морковь

Осенью, 7 сентября наступит первое новолуние этого месяца. Когда в вашем календаре отображается Новолуние, сажайте наземные культуры с наружными семенами, примерами являются салат, шпинат, сельдерей, брокколи, капуста, цветная капуста и зерновые культуры. И цветущие однолетние растения.
Осенью 2021 года, наступит яркая Луна Урожая вечером в понедельник, 20 сентября.
Одна вещь, которая отличает Луну Урожая от других названий полнолуния, заключается в том, что она не связана с определенным месяцем, как другие. Вместо этого Уборочная Луна относится ко времени осеннего равноденствия - 22 сентября 2021 года. Обычно такая луна может наступить либо в сентябре, либо в октябре, в зависимости от того, как лунный цикл совпадает с григорианским календарем. Но чаще всего Луна Урожая наступает в сентябре.
Таким образом, начиная с 20 сентября будет началом период сбора картофеля и других корнеплодов, в том числе моркови и свеклы.
При этом, стоит отметить, что начало сбора картофеля может меняться в зависимости от места, где его выращивают. В более северных районах и холодных местах, это происходит немного раньше. Многие идут копать картошку 10 – 15 сентября. Это время будет не менее подходящим.
Луна в течение года каждый день восходит примерно на 50 минут позже, но ближе к осеннему равноденствию время сокращается до 30 минут.