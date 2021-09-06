Как разбогатеть с помощью подоконникового обряда
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Как разбогатеть с помощью подоконникового обряда

9:00:129/6/2021Фото: pixabay.com
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Такой ритуал на деньги, которые очень срочно нужны на действительно необходимые нужды, считается эффективным, но к нему не стоит приходить слишком часто и без серьезной необходимости.

Подоконник весь день наполняется хорошей энергией

Подоконник — самое недооцененное место в доме. Наверняка, многие замечали как он в течение всего дня находится под лучами положительной энергии Солнца, а ночью наполняется силой Луны. С давних времен, практикующие гадания умело использовали позитивную ауру в своих домашних ритуалах.

Такой ритуал на деньги, которые очень срочно нужны на действительно необходимые нужды, считается эффективным, но к нему не стоит приходить слишком часто и без серьезной необходимости.

Перед проведением такого необычного гадания, для начала необходимо избавить свой кошелек от накопившегося в нем мусора. Разные чеки, бумажки и скидочные карты, блокируют течения денежной энергии. После чего в кошелек нужно положить все деньги ровно и аккуратно. Каждый финансит знает, как важен порядок в денежных делах. Поэтому для проведения ритуала на подоконнике все купюры стоит разложить по номиналу и положить в кошелек. Если необходимо привлечь сразу крупную сумму, то лучше деньги класть рядом с кошельком. Обряд стоит проводить на подоконнике, используя его как стол. Хорошо, если у окна будет находиться ваше спальное место. Тогда ваша кровать поможет приумножить достаток. Необходимо, чтобы на подоконнике не стояли лишние вещи. И лучше убрать все комнатные растения.

Возьмите свечу, красный кусок ткани, белую нить, иглу. Сначала сшейте ткань по краям простыми стежками. Во время всего стоит не отвлекаться и не прекращать действия. Пока вы шьете, говорите слова:

“Нить туго скручена, открывая не врата, а врата, через которые бедность исчезнет в ночи. И ко мне через те же ворота, через леса, поля, болота, польется золото-серебро, как зерно на жернов. Я шью и шью, я взываю к Высшим силам за справедливое дело, за важное дело, не праздное, а срочное и крайне необходимое. Не оставляйте меня, Высшие силы, помогите мне. Пусть это будет для меня, (имя) путь к деньгам выложен красным-красным хлопком".

Вышитую ткань положите в кошелек и носите везде с собой.

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