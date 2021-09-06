Новые города в Сибири должны стать промышленными и экономическими центрами, сообщил Шойгу

Исполнительная дирекция Русского географического общества передала письменные ответы Сергея Шойгу на вопросы РБК о программе развития городов в Сибири.
По словам министра обороны РФ, Сибирь нуждается в строительстве трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Эти города должны будут стать новым местом для развития, как для россиян, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие населённые пункты приведут к большому развитию Сибирского региона и устойчивому развитию российской экономики.
В последние десять лет по поручению президента продолжается освоение Северного Ледовитого океана - развитие Северного морского пути и инфраструктуры на северном побережье России, в том числе мощная система безопасности. В данный момент этим и занимается Миноборона РФ.
Напомним, что авиадебоширку сняли с рейса Москва-Анталья под аплодисменты.