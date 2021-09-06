Новые города в Сибири должны стать промышленными и экономическими центрами, сообщил Шойгу
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Новые города в Сибири должны стать промышленными и экономическими центрами, сообщил Шойгу

9:17:369/6/2021Фото: Pexels
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Министр отметил, что развитие региона связано с необходимостью построить новые города.

Шойгу рассказал, какие города должны появиться в Сибири

Исполнительная дирекция Русского географического общества передала письменные ответы Сергея Шойгу на вопросы РБК о программе развития городов в Сибири.

По  словам министра обороны РФ, Сибирь нуждается  в строительстве  трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Эти города должны будут стать новым местом для развития, как для россиян, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие населённые пункты приведут к  большому развитию Сибирского региона и устойчивому развитию российской экономики.
В последние десять лет по поручению президента   продолжается освоение Северного Ледовитого океана -  развитие Северного морского пути и инфраструктуры на северном побережье России, в том числе мощная система безопасности. В данный момент этим и занимается Миноборона РФ.

Напомним, что авиадебоширку сняли с рейса Москва-Анталья под аплодисменты.

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