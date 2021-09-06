Боевики Талибана* отвергли предложение о мире в Панджшере

Боевики радикального движения Талибан*, которые захватили власть в Афганистане, отвергли предложение о перемирии не подчинившейся им северной провинции Панджшер, которое выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд.
Отметим, что в минувшее воскресенье Масуд сообщил на своей странице в соцсетях, что отряды Фронта нацсопротивления (ФНС) в Панджшере готовы прекратить огонь. Условием для этого он назвал вывод войск Талибана* с территории данного региона.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.