Хорватия обыграла Словакию со счетом 1:0 в отборочном матче ЧМ-2022
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Хорватия обыграла Словакию со счетом 1:0 в отборочном матче ЧМ-2022

10:16:079/6/2021Фото: Pexels
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Хорватия стала второй в группе после российской сборной.

Чемпионат мира. Отборочный тур

4 сентября в Братиславе на стадионе «Тегельне поле» Хорватия на последних минутах вырвала победу у Словакии в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщили Спорт - экспресс. Хорваты одолели соперника со счетом 1:0. Победный гол в конце матча забил полузащитник Марсело Брозович. Хорватия набрала 10 очков и сравнялись по этому показателю со сборной России. Однако Россия занимает первое место по дополнительным показателям. Разность матчей +4, но у России забитых голов больше (8:4 против 5:1).
На отборочном турнире чемпионата мира Первый гол забила Хорватия (Словакия — Хорватия — 0:1 (0:0)). По итогам матча определено.

Гол: Брозович, 86.
Словакия: Родак, Пекарик (Стрелец, 90), Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик (Дуда, 63), Вайсс (Кошельник, 80), Куцка, Лоботка, Мак (Ирка, 79), Шранц (Боженик, 63).
Хорватия: Ивушич, Ловрен, Вида, Соса, Юранович, Ковачич (Майер, 84), Брозович, Оршич (Крамарич, 62), Влашич (Перишич, 55), Иванушец (Пашалич, 55), Чолак (Ливая, 55).
Предупреждения: Пекарик, 38. Ивушич, 90+3. Боженик, 90+3.
Судья: Франковски (Польша).

Напомним, что сборная Аргентины вылетела из Бразилии после приостановки отборочного матча на ЧМ-2022.

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