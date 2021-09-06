Стало известно новое число зараженных коронавирусом в Бердске на 6 сентября
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Стало известно новое число зараженных коронавирусом в Бердске на 6 сентября

10:03:599/6/2021Фото: pixabay
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Под наблюдением находятся 259 горожан.

В Бердске растет число ковидных больных
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 6 сентября, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных в Бердске. Так. По последним данным в городе за сутки выявили шесть новых заболевших.

Также, на сегодняшний день в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 259 жителей. Тестов взято 47. Выздоровевших и выписанных 2221.Всего в городе зарегистрировано 2366 случаев коронавирусной инфекции.

В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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