Онлайн некролог: Кто умер с 26.08 по 02.09.2021 в Бердске

Никонорова Л.В. 24.08.52 - 26.08.21
Овчинникова В.И. 28.10.54 - 26.08.21
Алексеев В.И. 13.08.48 - 26.08.21
Григоревский А.В. 19.04.59 - 27.08.21
Полубаринов А.В. 16.010.41 - 27.08.21
Лесничих М.Н. 30.08.81 - 27.08.21
Романов В.А. 06.02.44 - 28.08.21
Деведеркина Н.В. 26.01.28 - 28.08.21
Кундик И.И. 30.04.51 - 28.08.21
Чернова Т.В. 11.09.62 - 28.08.21
Логинова Г.П. 14.12.61 - 28.08.21
Недеев И.В. 15.08.84 - 28.08.21
Игонин М.В. 11.09.53 - 28.08.21
Шиян Н.А. 11.10.37 - 28.08.21
Кокорников В.С. 31.12.24 - 29.08.21
Евдокимова Г.Я. 02.01.54 - 30.08.21
Исаева В.А. 16.03.58 - 30.08.21
Медведева М.Ф. 26.06.39 - 30.08.21
Шарапова В.Н. 06.06.31 - 30.08.21
Сереков А.М. 02.03.46 - 30.08.21
Паламарчук В.О. 16.03.40 - 30.08.21
Синельникова Л.А. 18.04.51 - 31.08.21
Боровых В.Я. 05.09.38 - 31.08.21
Кузнецов П.С. 01.01.40 - 31.08.21
Евстафьева Э.В. 29.12.36 - 01.09.21
Тимофеев В.И. 15.01.33 - 01.09.21
Карпец Л.И. 16.07.47 - 02.09.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69