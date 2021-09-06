Комендантский час объявили военные мятежники в Гвинее

Военные мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа на всей территории страны, передает агентство Франс Пресс информационному агентству РИА Новости.
Военные сообщили, что в эфире местного телевидения было распространено распоряжение о комендантском часе, которое будет действовать "до дальнейшего уведомления".
Как сообщили в ТАСС во втором заявлении, сделанном вечером по национальному телевидению, мятежные военные призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу в понедельник в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в столицу страны Конакри.
Вчера, 5 сентября лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. А миноборона Гвинеи заявила, что охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.
Позднее Думбуя сообщил, что президент Альфа Конде находится под контролем военных мятежников в безопасном месте.