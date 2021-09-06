Что бердскому дачнику важно успеть к зиме

Работы на участке
Никому не пожелаешь столкнуться с разрывом водопровода. К таким печальным последствиям может привести расширение замёрзшей воды. Чтобы не допустить этого, слейте жидкость из труб и фильтров. На улице и в неотапливаемых помещениях вентили оставляют немного приоткрытыми.
Газон хорошо подстричь за 2-3 недели до предполагаемых заморозков. Траву можно оставить на пару сантиметров длиннее, чем летом. Будет кстати и подкормка сульфатом калия, двойным суперфосфатом. Пожухлые листья лучше своевременно убирать с газона. Возможен и подзимний посев травы. Обычно его проводят в сентябре.
Посадки осенью позволят получить отличный ранний урожай озимого чеснока, любых луков, щавеля, редиса, моркови, свеклы. Кто-то даже удачно экспериментирует с картофелем и капустой. Главное: всходы не должны появиться до прихода зимы из-за сильного повышения температуры. Очень важно правильно выбрать момент посадки, чтобы следом не было нескольких тёплых дней подряд. Не забудьте убрать садовый инвентарь по окончании всех работ на зиму в сарай, либо под навес.
А как насчёт дома
Если в загородном жилище на зиму останется какая-либо еда, ей с удовольствием полакомятся мыши, заодно попортив мебель и одежду. Проследите, чтобы крупы и макароны были тщательно убраны и упакованы в банки или контейнеры с плотными крышками. Хороший результат дают различные отпугиватели от грызунов, представленные в хозяйственных магазинах.
Порой строительство дома на участке оказывается делом не одного сезона. Важно правильно уйти на зиму, «законсервировать» стройку должным образом, чтобы труды целого лета не были сведены к нулю. Деревянный недострой полностью обрабатывают антисептиком. Это обеспечит защиту от грибков и плесени. Газобетон оставлять без «прикрытия» в холодный сезон нельзя. Иначе вода и снег разрушат стены из этого материала. Требуется хотя бы временная крыша из досок с рубероидом. Оконные и дверные проёмы закрывают деревянными щитами, листами фанеры.
Далеко не все работы можно выполнять в морозы, но иногда стройка и зимой не останавливается. Цены на материалы и строительство в холодный период ниже, чем весной. Зима – отличный сезон для внутренней отделки загородного дома, но, конечно, только при наличии отопления.