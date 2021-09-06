Что бердскому дачнику важно успеть к зиме
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что бердскому дачнику важно успеть к зиме

1:28:419/6/2021Фото: Tilda Images
0

Правильное закрытие дачного сезона – основа благополучного начала следующего.

Как избежать ряда проблем весной? Особенно, если вы не планируете приезжать на дачу с наступлением холодов

Работы на участке

Никому не пожелаешь столкнуться с разрывом водопровода. К таким печальным последствиям может привести расширение замёрзшей воды. Чтобы не допустить этого, слейте жидкость из труб и фильтров. На улице и в неотапливаемых помещениях вентили оставляют немного приоткрытыми.

Газон хорошо подстричь за 2-3 недели до предполагаемых заморозков. Траву можно оставить на пару сантиметров длиннее, чем летом. Будет кстати и подкормка сульфатом калия, двойным суперфосфатом. Пожухлые листья лучше своевременно убирать с газона. Возможен и подзимний посев травы. Обычно его проводят в сентябре.

Посадки осенью позволят получить отличный ранний урожай озимого чеснока, любых луков, щавеля, редиса, моркови, свеклы. Кто-то даже удачно экспериментирует с картофелем и капустой. Главное: всходы не должны появиться до прихода зимы из-за сильного повышения температуры. Очень важно правильно выбрать момент посадки, чтобы следом не было нескольких тёплых дней подряд. Не забудьте убрать садовый инвентарь по окончании всех работ на зиму в сарай, либо под навес.

"Магистраль"
Компания "Магистраль"

Садовый центр
Садовый центр Татьяны Переладовой

А как насчёт дома

Если в загородном жилище на зиму останется какая-либо еда, ей с удовольствием полакомятся мыши, заодно попортив мебель и одежду. Проследите, чтобы крупы и макароны были тщательно убраны и упакованы в банки или контейнеры с плотными крышками. Хороший результат дают различные отпугиватели от грызунов, представленные в хозяйственных магазинах.

Порой строительство дома на участке оказывается делом не одного сезона. Важно правильно уйти на зиму, «законсервировать» стройку должным образом, чтобы труды целого лета не были сведены к нулю. Деревянный недострой полностью обрабатывают антисептиком. Это обеспечит защиту от грибков и плесени. Газобетон оставлять без «прикрытия» в холодный сезон нельзя. Иначе вода и снег разрушат стены из этого материала. Требуется хотя бы временная крыша из досок с рубероидом. Оконные и дверные проёмы закрывают деревянными щитами, листами фанеры.

Далеко не все работы можно выполнять в морозы, но иногда стройка и зимой не останавливается. Цены на материалы и строительство в холодный период ниже, чем весной. Зима – отличный сезон для внутренней отделки загородного дома, но, конечно, только при наличии отопления.

металлочерепица
ООО ТФ ГУДЗ

Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Поселении Аминовка под Москвой: Имам не стал молчать
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Назван главный успех Зеленского от визита в США
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Что ждет школьника, который поправил Путина
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
дачастройматериалы в Бердскедача в бердскедачные работы в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новосибирская область продолжает наращивать объемы переработки сельхозпродукции и площади хранения зерна
2:22:05 9/6/2021
Новосибирская область продолжает наращивать объемы переработки сельхозпродукции и площади хранения зерна
41-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области
2:19:58 9/6/2021
41-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области
БердскИзбирком подозревает в предоставлении фальшивого диплома кандидата в депутаты Бердска
2:12:49 9/6/2021
Избирком подозревает в предоставлении фальшивого диплома кандидата в депутаты Бердска
Первый в мире препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса начал проходить клинические испытания
1:48:31 9/6/2021
Первый в мире препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса начал проходить клинические испытания
Подросток избил возлюбленную и приковал наручниками к батарее в Новосибирске
1:32:30 9/6/2021
Подросток избил возлюбленную и приковал наручниками к батарее в Новосибирске
БердскЧто бердскому дачнику важно успеть к зиме
1:28:41 9/6/2021
Что бердскому дачнику важно успеть к зиме
Стали известны подробности трагической смерти актёра Максима Герцева
12:57:33 9/6/2021
Стали известны подробности трагической смерти актёра Максима Герцева
20 детсадовцев заболели коронавирусом в Новосибирске
12:47:13 9/6/2021
20 детсадовцев заболели коронавирусом в Новосибирске
Жена звезды "Счастливы вместе" Виктора Логинова заявила о разводе
12:39:19 9/6/2021
Жена звезды "Счастливы вместе" Виктора Логинова заявила о разводе
Провинция Панджшер в Афганистане полностью захвачена, заявили боевики Талибана*
12:28:55 9/6/2021
Провинция Панджшер в Афганистане полностью захвачена, заявили боевики Талибана*