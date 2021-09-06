Вдавившая насмерть в стену дома пенсионерку на Honda в Бердске отправилась на 6 лет в колонию-поселения. Она была пьяна и перепутала педали
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Вдавившая насмерть в стену дома пенсионерку на Honda в Бердске отправилась на 6 лет в колонию-поселения. Она была пьяна и перепутала педали

10:27:389/6/2021Фото: участников группы АвтоБердск
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Старушка умерла на месте трагедии. А женщина за рулем "японца" была без прав. Она села за руль, так как поругалась с сожителем.

Пенсионерка погибла на месте

Вдавившая в стену 73-летнюю старушку получила срок за убийство. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17 октября 2020ь года в микрорайоне Раздольный разыгралась смертельная трагедия. Женщина за рулем иномарки перепутала педали и влетела в стену дома, вдавив в нее пожилую бердчанку. Женщина умерла на месте. Трагедия произошла около 21 часа и шокировала местных жителей.

Как стало известно позднее, Ирина Иванушкина, которая находилась за рулем автомобиля, захотела перегнать машину с парковки, чтобы лечь спать -накануне она поругалась с сожителем. При этом у Ирины не было водительского удостоверения, но она была пьяна. Бердчанка спутала педаль тормоза с газом и наехала на 73-летнюю соседку. Пенсионерка оказалась зажата между автомобилем и жилым домом. Она умерла на месте.

Бердский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении женщины с апреля 2021 года. Ей инкриминировали ст.264 ч.4 п.а УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

15 июня судья Наталья Агеева провозгласила приговор - виновницу смертельного ДТП отправили в колонию-поселения на шесть лет. Жалобу по требованию апелляции прокуратуры отклонили.

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