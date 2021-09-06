Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Новосибирске
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Пять человек пострадали в лобовом столкновении в Новосибирске

10:40:269/6/2021Фото: ГИБДД и облспаса
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ДТП произошло ночью на плотине ГЭС.

Страшная авария произошла в Новосибирске

Сегодня ночью, 6 сентября, серьезная авария произошла на плотине ГЭС в Новосибирске. Об этом сообщили ИА Тайга-инфо в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что водитель 1984 года рождения на автомобиле Volkswagen Jetta двигался со стороны улицы Русская по плотине в сторону улицы Приморская. Выехав на встречную полосу и возможно совершая обгон, водитель столкнулся с Lexus RX330.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок, получивший переломы. Водитель Volkswagen, девушка и ребенок 2018 года рождения доставлены в больницу.  Останки молодых людей извлекли из груды покорёженного металла при помощи гидравлического инструмента и отправили на опознание
Точные причины выезда Volkswagen на встречную полосу уточняются.
Напомним, агитацию независимого кандидата закрыли автомобилем в Микрорайоне Бердска.

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