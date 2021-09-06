Девять суток держал закованной в наручниках и насиловал в подвале: Эскортница Елизавета Бибикова рассказала новые подробности похищения

Владельцем гаража, в котором была заперта 23-летняя Елизавета Бабикова, оказался 39-летний бизнесмен Сергей Свешников. Перед похищением он подготовил место для жертвы. Там он до момента обнаружения, по словам девушки, насиловал ее, обездвижив наручниками.
Как ранее рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", Елизавета исчезла 24 августа после того, как на улице Белинского села в автомобиль Land Rover. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры. 3 сентября девушку нашли полицейские. Выяснилось, что всё это время девушку насильно удерживали в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, приблизительно в 15 километрах от собственного дома.
Как рассказала потерпевшая, она работает в сфере эскорт-услуг и похититель связался с ней по номеру телефона, указанному на сайте. Девушка отметила, что зарегистрировалась на сайте знакомств «с целью зарабатывания денежных средств». После того, как девушка села к нему в машину, он ей надел пакет на голову и отвез к себе в гараж.
- Моя анкета размещена на сайте знакомств. Сайт подразумевал собой знакомства с противоположным полом. Я зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Мужчины платили мне за это, — цитирует девушку телеграм-канал Life Shot.
В день встречи Свешников сказал, что повезет Елизавету в ресторан, но по пути остановился и из-за спущенного колеса и предложил заняться любовными утехами прямо возле остановки. По словам Бабиковой, она отказалась, после чего мужчина достал из кармана складной нож. Рот девушки Сергей перемотал белым полотенцем со скотчем, ноги связал тросом.
- Он достал из кармана пачку денежных средств разного номинала и продемонстрировал мне, после чего положил руку мне на колено. Я ему ответила, что это не лучшее место, он пытался меня уговорить, но я все равно отказывала. Далее он достал складной нож из кармана и раскрыл его. Указанный нож он просто демонстрировал, на меня его не направлял. Он сказал, чтобы я сняла трусы, я испугалась и сделала это. В кармане переднего сиденья он достал наручники с белым пушком. Зафиксировал наручники у меня за спиной, но не крепко, из-за чего я смогла вытащить одну руку, после этого он сильнее затянул наручники, от чего мне стало больно, — передает Telegram-канал показания потерпевшей.
Смартфон Елизаветы похититель забрал и выключил, а потом сел за руль и поехал в лес. Там он несколько раз попытался изнасиловать её, но не вышло. После этого Сергей натянул девушке на голову чёрную майку, чтобы та не видела дальнейший путь, и повёз в гараж. Мужчина затолкал похищенную в подвал и запер, предупредив, что снаружи находится собака.
Подземный бункер, в котором находилась Бабикова 9 дней, был обустроен с комфортом - утепленные полы, спальня, туалет, кухня и душ. В ящиках комода находились игрушки для взрослых в большом ассортименте, сообщили подробности в СК.
— В комнате расположен холодильник, за которым стояла кровать. Также в комнате стояли самодельный стол и кухонный гарнитур, телевизор. Кроме того, комната была оборудована ванной и туалетом. На кухонном гарнитуре стояли электрическая плита, чайник. Комната была полностью оборудована для проживания. Там сделаны теплые полы, есть батареи. Комната была оборудована камерой видеонаблюдения, однако я не знаю, работала она или нет. Он говорил, что не работает, потому что нет интернета, — рассказывала Бабикова на допросе.
С 25 по 27 августа, по словам девушки, похититель ежедневно приезжал в подвал, привозил ей еду и насиловал.
- Он меня <изнасиловал>. Далее он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Я ему сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу. После чего он ушел, — сообщила Бабикова следователям.
Впоследствии на холодильнике девушка заметила бумажку с именем Свешников Сергей Анатольевич.
- Я поняла, что его зовут Свешников С. А. Впоследствии эту бумажку он забрал. Примерно на 6 день моего удержания в подвале он согласился меня выпустить, если я ему заплачу. Однако он узнал, что меня разыскивают, и пояснил, что ему необходимо сменить государственные номера. Далее несколько дней он думал, как он меня выпустит, поэтому он пытался сделать новые номера, — отметила она на допросе.
Супруга бизнесмена заявила о его пропаже, благодаря чему и было раскрыто данное преступление. По заявлению женщины, после 1 сентября ее муж пропал из семьи. На поиски мужчины и отправились полицейские в гараж, где и было совершено преступление.
Силовики проверили гараж после заявления супруги похитителя, в нем стояла машина бизнесмена с поддельными номерами, а в подвале находилась девушка.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п.п. «в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Подозреваемый в похищении девушки Сергей Свешников был задержан. Как сообщили в региональном управлении СК, его допрашивают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а затем следствие будет ходатайствовать об аресте.
Что известно о похитителе
Хозяин гаража - Сергей Свешников - женат, воспитывает двух детей (мальчика и девочку). Его жена говорит, что у них с супругом были замечательные отношения. За несколько лет семейной жизни, по ее словам, они поссорились только один раз. Женщина добавила, что у них не было никаких проблем в интимном плане, поэтому она не может поверить в то, что пишут о ее супруге в СМИ.
У мужчины хорошая семья, мать работает учительницей. Тем не менее, три года назад отец семейства зарегистрировался на сайте знакомств.
Также супруга заявила, что была не в курсе, что у мужа есть какой-то гараж, машина марки Range Rover и страничка на сайте знакомств.
Известно, что Сергей владеет фирмой по ремонту электрооборудования «Атом». У семьи имеются квартира, загородный дом, автомобиль.
Судя по его странице в социальной сети «ВКонтакте», он увлекается экстремальными видами спорта, любит слушать тяжелую музыку и путешествовать, регулярно посещает дачу .
При этом друзья и знакомые Свешникова считают, что его, скорее всего, пытаются подставить конкуренты.
Все свободное время он проводил с семьей, был добропорядочным и отзывчивым, отмечает его друг Юрий.
Что касаемо Елизаветы, она проживала в элитном доме жилого комплекса «Славянский квартал».
По словам соседа похищенной девушки, она жила в их доме несколько месяцев, никаких претензий других жильцов к ней не было.