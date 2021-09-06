Новые льготы для россиян предложил ввести министр обороны РФ
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Новые льготы для россиян предложил ввести министр обороны РФ

12:16:319/6/2021Фото: Pexels
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В их числе может оказаться ипотека в Сибири.

Может появиться "Сибирская ипотека"

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил ввести систему льгот для тех, кто желает переехать в Сибирь и заняться ее развитием. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал министр обороны, можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по „сибирской“ ипотеке благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома, увеличить размер материнского капитала. Такие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом новых людей на какую-то территорию приходит бизнес для оказания им различных услуг. Он объяснил, что это повысит уровень комфорта, приведет к большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг.
Также Сергей Шойгу добавил, что для тех, кто живет в Сибири, должны появиться лучшие условия для проживания, повысить шансы создания новых городов.

Напомним, что Сергей Шойгу хочет перенести столицу России в Сибирь.

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