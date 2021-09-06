Красивые открытки в Новый год Рош ха-Шана для поздравления родных и друзей
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Красивые открытки в Новый год Рош ха-Шана для поздравления родных и друзей

6:45:379/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рош ха-Шана переводится с иврита как "голова года". Как указано в Торе, праздник является днем сотворения мира

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас от всей души, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он стекал через края!

Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет всё прекрасно впереди!

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!

Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!

Источник: pozdravok.ru

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