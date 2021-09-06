Провинция Панджшер в Афганистане полностью захвачена, заявили боевики Талибана*
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Провинция Панджшер в Афганистане полностью захвачена, заявили боевики Талибана*

12:28:559/6/2021Фото: Pexels
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Жителей Панджшера не будут ограничивать.

Запрещённая организация в России

Представитель запрещённого в России движения «Талибан»* Забиулла Муджахид заявил, что талибы полностью захватили провинцию Панджшер, в которой действовало афганское сопротивление. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте сообщает Lenta.ru.
По его словам, последнее обеспечение безопасности со стороны талибов в Афганистане принесли результаты и они установили полный контроль над регионом, который был «последним оплотом врагов-наемников». Одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали.

При этом Забиулла Муджахид заверил, что жителей Панджшера не будут ограничивать новыми законами.

Раньше движение «Талибан»* отвергло предложение лидера Фронта сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда о возможном перемирии. Согласно заявлению представителя политического офиса талибов, движению не о чем договариваться с Масудом после того, как тот отверг предложение о мире.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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