Кто имеет право на вторую пенсию среди экс-военных и силовиков, объяснил ПФР

«Военные пенсионеры», работавшие ещё и на «гражданке», при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну по линии силовых ведомств, а другую по линии ПФР. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств. В нашем регионе на сегодняшний день таких пенсионеров свыше 14 тысяч человек.
Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости) необходимо:
· достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста, который, начиная с января 2019 года, поэтапно увеличивается и должен с 2028 года составлять для женщин 60 лет, а для мужчин 65 лет. Страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжелых или вредных условиях труда;
· иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периоды работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР;
· иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении «военной» пенсии, например, в текущем году – это не менее 12 лет страхового стажа;
· иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов. В текущем году – это 21 пенсионный коэффициент. Требования к количеству пенсионных коэффициентов также постепенно повышается, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.
Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в органы ПФР. Подать заявление удобнее всего в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.
К заявлению о назначении пенсии должна быть представлена справка ведомства по месту получения пенсии о периодах службы, работы, учтенных при назначении «военной» пенсии, а также приобщены документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные). Их нужно донести в ПФР.
Обращаем внимание, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты (аналог базовой части пенсии).
У военных пенсионеров могут также формироваться и средства пенсионных накоплений. При их наличии военный пенсионер может обратиться в ПФР или НПФ (если пенсионные накопления формируются там) с заявлением о выплате. Обратиться за выплатой пенсионных накоплений можно, как и раньше с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), если при этом соблюдены условия для назначения страховой пенсии по старости (необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов). Заявление можно подать в электронном виде.
Также напоминаем, что в соответствии с Указом Президента о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей, если пенсионер получает сразу две пенсии – из
Пенсионного фонда России и силового ведомства, то при условии, что одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом, единовременная выплата тоже будет выплачена по линии ПФР. Если установлена только одна пенсия и ее выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.
Источник: пресс-служба отделения ПФР