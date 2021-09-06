Жена звезды "Счастливы вместе" Виктора Логинова заявила о разводе

Мария Гуськова, жена актёра Виктора Логинова, который известен всем, как Гена Букин из сериала "Счастливы вместе", заявила в своем Instagram-аккаунте о расставании.
«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — сообщила Гуськова.
Напомним, что семейная пара сыграла свадьбу в октябре прошлого года. При этом Виктор Логинов женился в четвертый раз. Его супругой стала молодая актриса Мария Гуськова. Она младше актера на 24 года. Однако молодожены заверяли всех, что счастливы, а разница в возрасте им совсем не мешает.
На данный момент причины такого решения пока неизвестны. Но друзья пары допускают, что большая разница в возрасте могла сыграть свою роль.