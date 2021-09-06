Стали известны подробности трагической смерти актёра Максима Герцева

Актер Кемеровского театра Максим Герцев трагически погиб спустя два месяца после увольнения из театра. Возможно молодой актёр мог добровольно уйти из жизни из-за «кризиса». Но точные обстоятельства смерти хранятся в секрете. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил Григорий Забавин, директор МУК «Театр для детей и молодежи».
Григорий Забавин охарактеризовал Герцева, как безвозмездно доброго, ответственного, надежного человека. Он рассказал, что в театр юноша утраивался работать два раза в жизни. Первый раз— сразу после окончания института. Но после окончания молодой человек ушел служить в армию, а после снова вернулся на сцену.
В конце 2021 года решив сменить профессию, актёр осознанно ушёл из театра
«В июне этого года, поняв, что, наверное, это не совсем его профессия, — может быть, даже это решение было верным — решил чего-то другого в жизни искать. Он сильно больших, главных ролей не играл. Мы очень так хорошо расстались и с пониманием. Для него это было осознанное решение, мы желали ему счастья. Для нас большой шок, то, что произошло», — признался Григорий Забавин в интервью 5-tv.ru .
Директор отметил, что стабильную работу Максиму Герцеву найти не удалось. Он пробовал устроиться охранником, но вскоре случилась трагедия. Возможно из за творческого кризиса
Подозревают, что молодой актёр совершил суицид и некоторые его друзья. Театрал Василий Михайлов в Instagram выложил пост, где мысленно обращался к покойному и задавал неоднозначный вопрос :«Макс, зачем? Спасибо за нашу работу и общение… Мне будет тебя не хватать…».