Первый в мире препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса начал проходить клинические испытания
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Первый в мире препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса начал проходить клинические испытания

1:48:319/6/2021Фото: Pexels
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Он сделан на основе плазмы крови переболевших людей.

Первый в мире препарат от коронавируса

Первую стадию клинических исследований проходит препарат "Ковид-глобулин" против COVID-19. Это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин, или по другому - первый препарат от COVID-19. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

По её словам, сейчас проходит первые клинические исследования препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацхимбио" госкорпорации "Ростех".

Напомним, что в начале апреля Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Есть предположения, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

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