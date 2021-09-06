Владимир Путин и Сергей Шойгу находятся в Сибирской тайге: стали известны все подробности
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Владимир Путин и Сергей Шойгу находятся в Сибирской тайге: стали известны все подробности

1:07:299/6/2021Фото: Кремль
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Президент и министр решили сделать передышку и отдохнуть.

Путин и Шойгу отдыхают в тайге

В минувшую субботу президент Владими Путин после того, как посетил Дальний Восток, прибыл в Сибирскую тайгу на отдых. Об этом сообщает 19rus.info  со ссылкой на собственные источники. Также известно, что отдыхает он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.  Борт №1 и борт №2 на этот раз миновали Хакасию и приземлились в Туве.

Первые лица государства находятся на базе на границе Хакасии и Тувы - в Сибири затянулось лето, погода располагает к сбору грибов и ягод, так что скорее всего, российский лидер скоро порадует нас красивыми фото с места отдыха.

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