Владимир Путин и Сергей Шойгу находятся в Сибирской тайге: стали известны все подробности

В минувшую субботу президент Владими Путин после того, как посетил Дальний Восток, прибыл в Сибирскую тайгу на отдых. Об этом сообщает 19rus.info со ссылкой на собственные источники. Также известно, что отдыхает он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Борт №1 и борт №2 на этот раз миновали Хакасию и приземлились в Туве.
Первые лица государства находятся на базе на границе Хакасии и Тувы - в Сибири затянулось лето, погода располагает к сбору грибов и ягод, так что скорее всего, российский лидер скоро порадует нас красивыми фото с места отдыха.