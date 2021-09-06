Подросток избил возлюбленную и приковал наручниками к батарее в Новосибирске
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Подросток избил возлюбленную и приковал наручниками к батарее в Новосибирске

1:32:309/6/2021Фото: Pexels
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Суд вынес ему приговор за незаконное лишение свободы.

Молодого преступника лишили свободы

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух подростков, один из которых приковал наручниками к батарее свою экс-возлюбленную из-за ревности. Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ – незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Ранее Новосибирская полиция освободила из плена 17-летнюю девушку, которую экс-возлюбленный запер в съемной квартире на ул. Лазарева и пристегнул наручниками к батарее. По ее словам, 16-летний парень подкараулил ее возле музыкального колледжа и под угрозой травматического пистолета заставил пойти с ним.

В ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела выяснилось, что 24 апреля 2021 года обвиняемый находился совместно со своей 17-летней девушкой в комнате общежития, расположенного по улице Лазарева, 31а в Дзержинском районе города Новосибирска. Далее подросток  приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне.  Девушка  попыталась уйти, однако обвиняемый четыре раза ударил её по голове, после чего взял наручники и пристегнул руку девушки к батарее. Дальше молодой человек  закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении.  Пока обвиняемого не было в общежитии, девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину в совершении указанного преступления не признал. Судом назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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