Подросток избил возлюбленную и приковал наручниками к батарее в Новосибирске

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух подростков, один из которых приковал наручниками к батарее свою экс-возлюбленную из-за ревности. Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ – незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Ранее Новосибирская полиция освободила из плена 17-летнюю девушку, которую экс-возлюбленный запер в съемной квартире на ул. Лазарева и пристегнул наручниками к батарее. По ее словам, 16-летний парень подкараулил ее возле музыкального колледжа и под угрозой травматического пистолета заставил пойти с ним.
В ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела выяснилось, что 24 апреля 2021 года обвиняемый находился совместно со своей 17-летней девушкой в комнате общежития, расположенного по улице Лазарева, 31а в Дзержинском районе города Новосибирска. Далее подросток приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Девушка попыталась уйти, однако обвиняемый четыре раза ударил её по голове, после чего взял наручники и пристегнул руку девушки к батарее. Дальше молодой человек закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении. Пока обвиняемого не было в общежитии, девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.
При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину в совершении указанного преступления не признал. Судом назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.