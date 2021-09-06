Влюбленных студентов протаранил насмерть на остановке вокзала водитель Nissan. Подробности трагедии

В Чите на автобусной остановке внедорожник снес 18-летних влюблённых студентов. ЧП произошло 31 августа: водитель Nissan выехал на тротуар, сбил юношу и девушку и скрылся с места ДТП. В результате аварии 18-летний Анатолий получил тяжелые травмы и скончался на месте, а его девушка Алина выжила и сейчас находится в больнице.
Известно, что двое студентов из Оловяннинского района вернулись в город из Атамановки, они ездили за вещами к родственникам.
«Курьер. Среда. Бердск» 6 сентября попытались узнать о состоянии Алины, но родители студентки общаться с журналистами не желают.
— Вы серьёзно считаете уместным задавать родителям такие вопросы? Не нужно нас беспокоить, у нас горе, — рассказал отец девочки.
Однако ранее мать Алины сообщала, что пара собиралась поженится, по ее словам, они встречались 5 лет. Известно, что сейчас девушка в реанимации в тяжёлом состоянии.
Что касается горе-водителя, сбившего студентов, то его задержали. Экспертиза показала, что в момент аварии 35-летний мужчина был в алкогольном опьянении. По некоторым данным, прав у него никогда не было, а машину в тот день он взял у отца.
Оказалось, что 35-летний Константин Куленков никогда не получал водительских прав. По некоторым данным, машину он взял у отца. Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Прокуратура Забайкальского края взяла расследование уголовного дела на контроль.