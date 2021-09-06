Избирком подозревает в предоставлении фальшивого диплома кандидата в депутаты Бердска
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Избирком подозревает в предоставлении фальшивого диплома кандидата в депутаты Бердска

2:12:499/6/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Безработный самовыдвиженец на избирательном округе №24 Андрей Глушков не смог подтвердить подлинность документа об окончании вуза, в котором открестились от такого студента.

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Кандидат в депутаты бердского горсовета Андрей Глушков не смог подтвердить подлинность своего диплома. Он предоставил в горизбирком документ об окончании в 1996 году Сибирской коммерческой академии потребительской кооперации, который показался подозрительным членам территориальной избирательной комиссии. Но это не является поводом для снятия его с предвыборной гонки, заявила «Курьер. Среда. Бердск» председатель ТИК Наталья Фокина.

- У нас нет оснований снимать его с выборов. Предоставление поддельного диплома, неподтверждение сведений о профессиональном образовании не является поводом для снятия с регистрации. Но в плакате, который будет размещен в дни голосования на избирательном участке, мы указали, что кандидат предоставил недостоверные сведения в части образования, - прокомментировала 6 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Фокина.

Ранее она рассказывала, что информацию о профессиональном образовании предоставили в ТИК не все кандидаты. И на это они имеют право. Но диплом Глушкова проверили путем запроса в вуз. В академии сообщили, что такому гражданину документ об окончании вуза с присвоением определенной специальности не выдавали. Сам Глушков ничего не смог пояснить в свое оправдание.

Бердский избирком направил уведомление о выявленном нарушении в полицию. Возможно, после проверки, если появится основания, его привлекут за изготовление или приобретение фальшивых документов.

Андрей Глушков баллотируется по избирательному округу №24, который находится в Микрорайоне.

Официальные сведения о нем, которые обнародовала ТИК: 14 октября 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирская коммерческая академия потребительской кооперации, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - не имеется, регистрация по месту пребывания - Новосибирская область, Бердск, самовыдвижение.

В открытых источниках есть информация о том, что Андрей Глушков является беспартийным, а до 1 января 2005 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Напомним, что на 6 сентября в горсовет Бердска баллотируются 182 кандидата. Трои сняли свои кандидатуры по собственному желанию уже после официальной регистрации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Как отметила Наталья Фокина, самоотвод зарегистрированные кандидаты могут сделать до 11 сентября.

Андрей Глушков баллотируется в депутаты горсовета Бердска. Фото: pg.er.ru/candidate

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