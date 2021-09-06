Новосибирская область продолжает наращивать объемы переработки сельхозпродукции и площади хранения зерна

Текущие и стратегические вопросы развития сельскохозяйственной отрасли — в частности, по обеспечению продовольственной безопасности — обозначили на оперативном совещании в правительстве региона. Информацию о ходе уборки урожая и заготовки кормов в Новосибирской области губернатору Андрею Травникову представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
В Новосибирской области в текущем году вся посевная площадь составила 2,306 млн га или 100,5% к плану. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади почти 1,5 млн га или 100,2% к плану (+15,3 тысяч га к 2020 году). Основной прирост обеспечен за счет увеличения объема посевных площадей технических культур: их доля в структуре посевных площадей превысила 11 процентов. Всего технические культуры посеяны на площади 254,9 тысяч га: 118,3% к плану (+80,2 тыс. га к 2020 году). В структуре этого вида культур также происходят изменения – в связи с меняющейся конъюнктурой рынка – в частности произошло увеличение посевных площадей масличного льна до 108 тысяч га. Картофель и овощи посажены на площади 3488 га. Это 106,6% к плану, +38 га к 2020 году.
«В текущем году вновь фиксируется рекордный объём технического переоснащения. Идем с превышением к аналогичному периоду 2020 года – 1,3 млрд рублей. Наиболее высокие темпы техпереоснащения традиционно в Краснозерском, Кочёневском, Купинском, Тогучинском районах. Также в группу лидирующих районов в этом году вошел Чановский», — подчеркнул министр.
По оперативным данным на 5 сентября, сельхозтоваропроизводители области обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 529 тысяч га, это 35% от уборочной площади.
«Задача номер один — повышение эффективности сельхозпроизводства. Это тренд, который мы взяли на вооружение несколько лет назад и видим, что наши усилия уже приносят результат. И работу нужно продолжать. Мало вырастить и убрать, важно сохранить и выгодно реализовать. Об увеличении мощностей хранения и объемов переработки в конечный продукт мы говорили в тяжелейшем 2018 году. Сегодня в районах все больше проектов по производству конечных продуктов питания», — заявил Андрей Травников.
Благодаря комплексной планомерной работе в течение трёх лет уже выросли внутрирегиональные объёмы потребления зерна: с 1,78 млн до 1,9 млн тонн. «И это не только за счет увеличения объемов переработки, но и за счет растущих потребностей отрасли животноводства в связи с вводом новых объектов: и III очереди «Куряшовского свинокомплесса», и фабрики по производству мяса утки. Это серьёзные промышленные потребители зерна», — уточнил министр.
Что касается увеличения объемов переработки, то сегодня региональное министерство ведет работу по введению в эксплуатацию тех мощностей, которые ранее не использовались, по проведению модернизации имеющихся предприятий, сообщил Евгений Лещенко.
Кроме того, подготовлено достаточно мощностей хранения, доложил министр, их хватит для размещения 5 млн тонн зерна. Ёмкость единовременного хранения на элеваторах ежегодно возрастает за счет модернизации существующих помещений и ввода в эксплуатацию новых.
Отметим, что накануне в ходе рабочей поездки в Краснозёрский район губернатор посетил в селе Мохнатый Лог крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуального предпринимателя А. Вайса, специализирующееся на производстве и реализации элитных семян сельскохозяйственных культур, и в селе Половинное – АО «Половинновский элеватор». Андрей Травников высоко оценил работу аграриев в уборочную страду, а также обсудил с ними актуальные вопросы расширения экспорта зерновых и зернобобовых. Технические возможности Половинновского элеватора позволяют единовременно хранить 100 тыс. тонн продукции. В 2020 году для увеличения возможностей предприятия по приёмке, отгрузке и доведению зерна до нужных кондиций проведены мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования. На эти цели было направлено 52 млн рублей.
Глава региона подчеркнул, что работу – как по увеличение объемов переработки сельхозпродукции в регионе, так и по наращиванию мощностей хранения – необходимо продолжать, и поручил профильному ведомству при подготовке форума по итогам завершения сельскохозяйственного года в регионе уделить особое внимание подведению итогов трехлетней работы в Новосибирской области по увеличению объемов переработки зерновых, технических культур и молока.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области