Бомж изуродовал побоями дочь Николая Мерзликина
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Бомж изуродовал побоями дочь Николая Мерзликина

3:11:349/6/2021Фото: Кадр из видео YouTube / "Россия-1"
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Бездомный утверждал, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".

Побои у дочери актёра

Оксана Мерзликина, дочь советского и Российского киноактёра Николая Мерзликина призналась, что её сильно побил бездомный мужчина. Женщина пожаловалась, что не могла из за сильных побоев выйти на улицу.

Началась история, с того,что Оксана познакомилась с бездомным и пожалела его. Она позволила бездомному пожить в своей машине, но после этого мужчина начал караулить Мерзликину у подъезда и преследовать её.
Просьба Оксаны оставить её в покое разъярила бомжа до такой степени, что он жестоко побил женщину.
Сам же бездомный утверждал, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".

Женщина пришла в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", потому что заявление в полиции отклонили, а после данного происшествия у женщины болели рёбра неделю.
Напомним, что за одобрение нацизма и преступлений фашистов заключенный снова отправится под суд.

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