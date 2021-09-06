Бомж изуродовал побоями дочь Николая Мерзликина

Оксана Мерзликина, дочь советского и Российского киноактёра Николая Мерзликина призналась, что её сильно побил бездомный мужчина. Женщина пожаловалась, что не могла из за сильных побоев выйти на улицу.
Началась история, с того,что Оксана познакомилась с бездомным и пожалела его. Она позволила бездомному пожить в своей машине, но после этого мужчина начал караулить Мерзликину у подъезда и преследовать её.
Просьба Оксаны оставить её в покое разъярила бомжа до такой степени, что он жестоко побил женщину.
Сам же бездомный утверждал, что между ним и Мерзликиной есть любовная связь и он не преследует её, а всего лишь "прогуливается вместе".
Женщина пришла в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", потому что заявление в полиции отклонили, а после данного происшествия у женщины болели рёбра неделю.
Напомним, что за одобрение нацизма и преступлений фашистов заключенный снова отправится под суд.