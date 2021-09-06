Война в Афганистане закончена, заявили боевики Талибана*

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил об окончании войны с Афганистаном.
- Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны, - приводит слова Муджахида местный телеканал Shamshad News, сообщает РИА Новости.
Муджахид собирается обустраивать страну.
Напомним, что изначально боевики радикального движения Талибан*, которые захватили власть в Афганистане, отвергли предложение о перемирии не подчинившейся им северной провинции Панджшер, которое выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд.
Далее Забиулла Муджахид заявлял, что последнее обеспечение безопасности со стороны талибов в Афганистане принесли результаты и они установили полный контроль над регионом, который был «последним оплотом врагов-наемников». Одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. При этом Забиулла Муджахид заверил, что жителей Панджшера не будут ограничивать новыми законами.
Также сообщалось, о том, что боевики "Талибана"* убили беременную сотрудницу полиции.
*Талибан - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.