Война в Афганистане закончена, заявили боевики Талибана*
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Война в Афганистане закончена, заявили боевики Талибана*

3:54:009/6/2021Фото: Pexels
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Глава запрещённой в России организации заверил, что никаких военных действий в Афганистане не будет.

Запрещённая организация Талибан

Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил об окончании войны с Афганистаном.

- Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны, - приводит слова Муджахида местный телеканал Shamshad News, сообщает РИА Новости.
Муджахид собирается обустраивать страну.

Напомним, что изначально боевики радикального движения Талибан*, которые захватили власть в Афганистане, отвергли предложение о перемирии не подчинившейся им северной провинции Панджшер, которое выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд.

Далее  Забиулла Муджахид заявлял, что последнее обеспечение безопасности со стороны талибов в Афганистане принесли результаты и они установили полный контроль над регионом, который был «последним оплотом врагов-наемников». Одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. При этом Забиулла Муджахид заверил, что жителей Панджшера не будут ограничивать новыми законами.

Также сообщалось, о том, что боевики "Талибана"* убили беременную сотрудницу полиции.

*Талибан - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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