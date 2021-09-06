После смерти домашнего животного мужчина пришел с топором в ветклинику и устроил погром
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После смерти домашнего животного мужчина пришел с топором в ветклинику и устроил погром

3:49:529/6/2021Фото: Pexels
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Он повредил телевизор и стойку регистрации.

Топором испортил имущество

В Красноярске 4 сентября на улице 9 Мая в Советском районе города мужчина начал устраивать разгром в ветклинике «Бетховен».

Мужчина был постоянным клиентом данной клиники и в очередной раз, доверившись профессионалам, оставил своего питомца для процедур. Однако во время процедур собака скончалась. Врачи тут же сообщили мужчине о случившимся по телефону. На что мужчина в клинику пришел с топором, разбил телевизор и повредил стойку регистрации администратора.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту данного преступления.

Напомним, что в Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева рассказала о мерах, которые собираются принять.

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