После смерти домашнего животного мужчина пришел с топором в ветклинику и устроил погром

В Красноярске 4 сентября на улице 9 Мая в Советском районе города мужчина начал устраивать разгром в ветклинике «Бетховен».
Мужчина был постоянным клиентом данной клиники и в очередной раз, доверившись профессионалам, оставил своего питомца для процедур. Однако во время процедур собака скончалась. Врачи тут же сообщили мужчине о случившимся по телефону. На что мужчина в клинику пришел с топором, разбил телевизор и повредил стойку регистрации администратора.
В настоящий момент полиция проводит проверку по факту данного преступления.
Напомним, что в Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека. Старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева рассказала о мерах, которые собираются принять.