Прокурор запросил для бизнесмена Быкова 15 лет колонии за заказные убийства

Обвинение ходатайствует о наказании для бизнесмена и политика из Красноярска Анатолия Быкова в виде лишения свободы на срок 14 лет 11 месяцев.
Подсудимого обвиняют в том, что он стал организатором двойного убийства в 1994 году и создал преступное сообщество. В конце лета во время обсуждения присяжные вынесли вердикт о том, что Быков не заслуживает снисхождения. Заседание суда в понедельник прошло без участия прессы. По данным прокуратуры, защита пригласила 9 свидетелей на заседание.
- Мы запросили 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявили ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты. Нарушения, связанные с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей, - сказали в ведомстве.
По сообщению стороны обвинения, прокуратура просила не учитывать при вынесении приговора обвиняемому сроки давности по преступлениям. Оглашение решения суда состоится во вторник в 9:00.
Из материалов следствия известно, что в 1994 году Быков поссорился с одним из преступников, состоящих в организованной им группировке, когда встал вопрос распределения денег. После автомобиль бизнесмена был взорван, и Быков решил, что это сделал бандит, с которым произошел конфликт и он решил его убить.
Убийство двоих человек произошло 24 июля 1994 года во время поездки убитых на автомобиле по Свердловскому району города. Быков не признает вины, другие соучастники преступления уже получили сроки и отбывают наказание.