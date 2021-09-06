За отключение газа в многоквартирных домах Бердска накажут "Новосибирскоблгаз"

За отключение от газоснабжения без предупреждения нескольких домов в Новосибирске и Бердске ответят в организации. УФАС региона признало незаконными действия организации и потребовало призвать виновных к административной ответственности.
- ООО «Новосибирскоблгаз» незаконно приостановило газоснабжение для жителей домов Новосибирска и Бердска. Приостановление поставки газа произошло без предварительного уведомления потребителей, проживающих в домах по адресам: Новосибирск - ул. Советская, 58, ул. Достоевского, 7, Бердск - ул. Ленина, 106, 108, 110, 116, 130, 134, ул. Кирова, 1, 5, - сообщили в УФАС Новосибирской области.
По российскому закону хозяйствующий субъект не должен пользоваться доминирующим положением и оставлять потребителей без возможности вести нормальную жизнь.
- Отключение системы газоснабжения является социально значимой проблемой, особенно для социально незащищенных слоев населения, таких как пенсионеры или люди с ограниченными возможностями, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года 11 многоквартирных бердских домов более 10 дней жили без газа. Возмущенные бердчане предлагали мэру организовать полевую кухню и кормить их детей.