За отключение газа в многоквартирных домах Бердска накажут "Новосибирскоблгаз"
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За отключение газа в многоквартирных домах Бердска накажут "Новосибирскоблгаз"

7:17:179/6/2021Фото: PxHere
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В УФАС признали незаконным действия газовиков, решивших прекратить поставку газа задолжавшим потребителям-бердчанам.

Отключение газа у потребителей без предупреждения является нарушением закона

За отключение от газоснабжения без предупреждения нескольких домов в Новосибирске и Бердске ответят в организации. УФАС региона признало незаконными действия организации и потребовало призвать виновных к административной ответственности.

- ООО «Новосибирскоблгаз» незаконно приостановило газоснабжение для жителей домов Новосибирска и Бердска. Приостановление поставки газа произошло без предварительного уведомления потребителей, проживающих в домах по адресам: Новосибирск - ул. Советская, 58, ул. Достоевского, 7, Бердск - ул. Ленина, 106, 108, 110, 116, 130, 134, ул. Кирова, 1, 5, - сообщили в УФАС Новосибирской области.

По российскому закону хозяйствующий субъект не должен пользоваться доминирующим положением и оставлять потребителей без возможности вести нормальную жизнь.

- Отключение системы газоснабжения является социально значимой проблемой, особенно для социально незащищенных слоев населения, таких как пенсионеры или люди с ограниченными возможностями, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года 11 многоквартирных бердских домов более 10 дней жили без газа. Возмущенные бердчане предлагали мэру организовать полевую кухню и кормить их детей.

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