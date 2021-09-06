Дополнительный выходной ждет через неделю некоторых школьников

В день начала трехдневного голосования за депутатов Госдумы, 17 сентября, в некоторых регионах России школах уроки отменили.
Такое решение приняли, например, в Башкирии. Его озвучил глава региона Радий Хабиров 6 сентября на совещании в республиканском правительстве.
Дело в том, что многие избирательные участки располагаются в учебных заведениях. Предполагается, что с детьми проведут внеклассные занятия.
В Бердске Новосибирской области, школьники будут учиться и 17 и 18 сентября - в пятницу и субботу. Об этом сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начальник городского управления образования Михаил Каркавин заверил главу города, что потоки школьников и избирателей разведут так, что пересекаться они не будут.
Напомним, что 17-19 сентября 2021 года в России состоятся выборы нового состава Госдумы. В Бердске, кроме того, выберут депутатов городского совета.