При подаче заявлений на субсидии Госуслуги сами соберут документы: Новый функционал портала

В правительстве РФ приняли решение для облегчения получения услуг гражданами страны. Теперь не нужно будет писать заявления на получение положенного гражданину. Соответствующее постановление кабмин обнародовал 6 сентября.
Портал госуслуг предоставляет пользователям новый функционал - система автоматически подаст заявление и соберет все необходимые документы.
Данные изменения в работе портала помогут гражданам быстрее становиться получателями услуг, предложенных им российскими властями.
- Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг. Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными, - сообщается на сайте правительства РФ.