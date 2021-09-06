При подаче заявлений на субсидии Госуслуги сами соберут документы: Новый функционал портала
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При подаче заявлений на субсидии Госуслуги сами соберут документы: Новый функционал портала

8:03:459/6/2021Фото: Flickr
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При онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении.

Госуслуги теперь не потребуют заполнения заявления и сбора документов

В правительстве РФ  приняли решение для облегчения получения услуг гражданами страны. Теперь не нужно будет писать заявления на получение положенного гражданину. Соответствующее постановление кабмин обнародовал 6 сентября.

Портал госуслуг предоставляет пользователям новый функционал - система автоматически подаст заявление и соберет все необходимые документы.

Данные изменения в работе портала помогут гражданам быстрее становиться получателями услуг, предложенных им российскими властями.

- Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг. Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными, - сообщается на сайте правительства РФ.

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