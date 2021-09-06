Выплату в 15 000 рублей начали получать военные и полицейские 6 сентября
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Выплату в 15 000 рублей начали получать военные и полицейские 6 сентября

6:58:249/6/2021
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Глава российского правительства Михаил Мишустин приказал своевременно перечислить всем, "куму положена президентская выплата".

Мишустин поручил четко организовать работу по выплатам военным

Разовое пособие военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 000 рублей начнут перечислять в понедельник, 6 сентября. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.

По его словам, кабмин оперативно выработал все решения, чтобы исполнить инициативу президента РФ максимально быстро.

"Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", — приказал Мишустин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплатить единовременно по 15 тыс. рублей военным и приравненным к ним категориям россиян предложил Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" 22 августа. Тогда же глава государства поручить выплатить разово всем без исключения пенсионерам по 10 тыс. рублей. Большинство россиян пенсионного возраста уже получили деньги на карты.

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