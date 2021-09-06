Из умерших до пенсии 80% - мужчины: В России низкая продолжительность жизни
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Из умерших до пенсии 80% - мужчины: В России низкая продолжительность жизни

8:18:299/6/2021Фото: Pixabay
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В России на производствах трудятся 72 миллиона человек, каждый седьмой — 10 миллионов человек - работают на вредном предприятии. Молодые туда не хотят идти работать.

В России каждый седьмой рабочий - сотрудник вредного производства

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% умерших составляют мужчины, сообщила 6 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения", - заявила они на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

по словам Голиковой, 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

В России на производствах трудятся 72 миллиона человек, каждый седьмой — 10 миллионов человек - работают на вредном производстве, рассказал Антон Котяков, возглавляющий Минтруда.

- На сегодняшний день в Российской Федерации 72 млн рабочих мест, то есть трудятся 72 млн человек. Порядка 10 млн из них работают в сферах с вредными условиями, - отметил министр.

По словам чиновника, 44 % работающих граждан страны в возрасте до 30 лет не хотят работать там, где осуществляют свою деятельность, а хотят ее сменить на совершенно другую сферу.

- Это лишний раз подчеркивает, что условия охраны труда, социально ответственная политика работодателя по отношению к работнику выходят на первый план, - отметил Котяков.

В РФ рабочей силой считают 75,5 миллионов граждан страны, 3,4 миллиона из них являются безработными.

С 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусств города Сочи «Сириус» проходит VI Всероссийская неделя охраны труда. С понедельника по четверг запланировано проведение более 100 мероприятий, в которых примут участие государственные деятели, главы крупных государственных и частных компаний.

На мероприятиях будут обсуждаться темы охраны здоровья, новых технологий и цифровых решений на производстве, образовательных программ, охраны труда в креативных индустриях, безопасности на производстве, бережливого производства и многие другие.

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