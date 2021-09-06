Похитившие 19-летнюю девушку получили тюремные сроки: Жертве угрожали расправой
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Похитившие 19-летнюю девушку получили тюремные сроки: Жертве угрожали расправой

7:46:179/6/2021Фото: pixabay.com
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Один из осужденных вместе с приятелями похитил свою знакомую, на имя которой за вознаграждение фиктивно оформил ИП. Злоумышленники незаконно держали ее в квартире.

В Саратове мужчин, похитивших девушку, приговорили к колонии на сроки от 2,5 до 5,5 года

Саратовский суд огласил приговор четырем местным жителям. Их признали виновными в похищении 19-летней девушки. Фигурантов лишили свободы на сроки от 2,5 до 5,5 года, рассказали 6 сентября в управлении СК РФ по Саратовской области.

"Четверо молодых людей (26, 21, 19 и 19 лет) признаны виновными по статье 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия и суда, 26-летний саратовец предложил своей 19-летней знакомой за вознаграждение фиктивно оформить на свое имя ИП. Он угрожал ей, если она вовремя не выйдет на связь или не прибудет по первому требованию. В октябре 2020 года злоумышленник длительное время не мог связаться с девушкой и вместе с приятелями похитил жертву. Они отвезли ее в банк, где она совершила нужные ему банковские операции. После этого ее незаконно держали в квартире.

Спустя сутки, девушка дозвонилась до приятеля, выбрав удобный момент - похитители заснули. Так полиция узнала о произошедшем и выпустила жертву киднеппинга.

"Приговором суда 26-летнему мужчине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 21-летнему мужчине - три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум 19-летним - по два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому", - сообщили в региональном СК.

Как сообщал "Курьер среда. Бердск", в Нижнем Новгороде похититель 9 дней держал 23-летнюю девушку в подвале гаража. Они каждый день привозил ей еду и насиловал. Девушку, считавшуюся без вести пропавшей освободили, насильника арестовали пока на два месяца.

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