Похитившие 19-летнюю девушку получили тюремные сроки: Жертве угрожали расправой

Саратовский суд огласил приговор четырем местным жителям. Их признали виновными в похищении 19-летней девушки. Фигурантов лишили свободы на сроки от 2,5 до 5,5 года, рассказали 6 сентября в управлении СК РФ по Саратовской области.
"Четверо молодых людей (26, 21, 19 и 19 лет) признаны виновными по статье 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений")", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия и суда, 26-летний саратовец предложил своей 19-летней знакомой за вознаграждение фиктивно оформить на свое имя ИП. Он угрожал ей, если она вовремя не выйдет на связь или не прибудет по первому требованию. В октябре 2020 года злоумышленник длительное время не мог связаться с девушкой и вместе с приятелями похитил жертву. Они отвезли ее в банк, где она совершила нужные ему банковские операции. После этого ее незаконно держали в квартире.
Спустя сутки, девушка дозвонилась до приятеля, выбрав удобный момент - похитители заснули. Так полиция узнала о произошедшем и выпустила жертву киднеппинга.
"Приговором суда 26-летнему мужчине назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 21-летнему мужчине - три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двум 19-летним - по два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому", - сообщили в региональном СК.
Как сообщал "Курьер среда. Бердск", в Нижнем Новгороде похититель 9 дней держал 23-летнюю девушку в подвале гаража. Они каждый день привозил ей еду и насиловал. Девушку, считавшуюся без вести пропавшей освободили, насильника арестовали пока на два месяца.