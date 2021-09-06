Бывшая ученица с зелеными волосами расстреляла из арбалета школьных учителей
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Бывшая ученица с зелеными волосами расстреляла из арбалета школьных учителей

8:57:439/6/2021Фото: © Национальная полиция Украины/CC BY 4.0
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В Полтаве ранены два преподавателя школы №11. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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В понедельник, 6 сентября, в школе №11 Полтавы произошло ЧП. Учительница и заместитель директора школы пострадали от выстрелов по ним из арбалета, принесенного 19-летней девушкой.

Происшествие произошло в 10 часов утра, по некоторым данным, у одной из пострадавших получено сквозное ранение руки. Медики оказывают помощь пострадавшим.

- Девушка с зелеными волосами, похожая на персонажа из мультфильма в стиле аниме, — рассказали очевидцы происшествия в украинской школе.

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбуждено полицией Полтавы в отношении девушки 2002 года рождения.

- По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы № 11 Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" УК Украины, - говорится в сообщении правоохранительных органов страны.

Девушка ранее училась в данной школе, о причинах и мотивах действий правонарушительницы неизвестно, в полиции проводят мероприятия по установлению мотива и обстоятельств происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Казани бывший ученик в мае расстрелял детей и учителей. Погибли 8 человек.

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