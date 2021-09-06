100 млрд просмотров на YouTube набрал мультфильм «Маша и Медведь» и попал в Книгу рекордов Гиннеса
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100 млрд просмотров на YouTube набрал мультфильм «Маша и Медведь» и попал в Книгу рекордов Гиннеса

9:05:559/6/2021Фото: @mashaimedvedrus
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28 млн пользователей подписано на англоязычный канал, транслирующий любимый детьми мультсериал. Президент РФ похвалил мультик.

Российский мультфильм продолжает набирать популярность

Российский мультфильм «Маша и Медведь» стал самым просматриваемым во всем мире, в настоящее время в компании YouTube рассказали, что общее число просмотров перевалило за 100 миллиардов.

Пресс-служба компании Animaссord сообщает о том, что в мире постоянно растет число пользователей, которые подписываются на канал и регулярно смотрят истории про маленькую девочку и огромного доброго медведя.

- На протяжении десяти лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы "Маши и Медведя" непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 миллиардов просмотров пять каналов мультфильма (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube, — заявили в компании  ТАСС.

В настоящее время 28 миллионов зрителей являются подписчиками англоязычного канала, причем число их сильно увеличилось в конце 2020 года. Мультфильм «Маша и Медведь» был отмечен российским президентом, он похвалил создателей:

- Там есть всё - и душа, и добро, и чувство такта, - отметил Владимир Путин.

Мультсериал стал обладателем рекорда Гиннесса по числу просмотров в  YouTube. К примеру серия «Маша плюс каша» была просмотрена 4,4 миллиарда раз.

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