100 млрд просмотров на YouTube набрал мультфильм «Маша и Медведь» и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Российский мультфильм «Маша и Медведь» стал самым просматриваемым во всем мире, в настоящее время в компании YouTube рассказали, что общее число просмотров перевалило за 100 миллиардов.
Пресс-служба компании Animaссord сообщает о том, что в мире постоянно растет число пользователей, которые подписываются на канал и регулярно смотрят истории про маленькую девочку и огромного доброго медведя.
- На протяжении десяти лет присутствия на YouTube мультиязыковые каналы "Маши и Медведя" непрерывно росли, обеспечивая себе огромный успех в России и за рубежом. В дополнение к достижению в 100 миллиардов просмотров пять каналов мультфильма (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили бриллиантовые награды "кнопки" YouTube, — заявили в компании ТАСС.
В настоящее время 28 миллионов зрителей являются подписчиками англоязычного канала, причем число их сильно увеличилось в конце 2020 года. Мультфильм «Маша и Медведь» был отмечен российским президентом, он похвалил создателей:
- Там есть всё - и душа, и добро, и чувство такта, - отметил Владимир Путин.
Мультсериал стал обладателем рекорда Гиннесса по числу просмотров в YouTube. К примеру серия «Маша плюс каша» была просмотрена 4,4 миллиарда раз.