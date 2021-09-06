За нападение на бойца ОМОНа во время протестной акции 3 года колонии получил художник
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За нападение на бойца ОМОНа во время протестной акции 3 года колонии получил художник

9:24:239/6/2021Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Задержание молодого человека произошло в феврале, в Петербурге он находился без регистрации, работал дежурным администратором в отеле.

Илья Першин - художник из Магадана

Магаданский художник Илья Першин наказан за то, что оказал сопротивление бойцу ОМОНа и нанес два удара локтем и один ногой.

На несанкционированную акцию протеста в поддержку осужденного Алексея Нвального, которая проходила в Санкт-Петербурге 31 января Илья Першин попал случайно. По его словам, он хотел посмотреть на пластику людей как профессионал, занимающийся искусством.

На Исаакиевской площади произошло его столкновение с сотрудником ОМОНа 5-го оперативного батальона. Во время этого Першин, по мнению суда, «умышленно нанес не менее двух ударов локтями в область грудной клетки бойцу, а также один удар ногой в область левого коленного сустава».

Задержание молодого человека произошло в феврале, в Петербурге он находился без регистрации, работал дежурным администратором в отеле. Теперь в ближайшие три года Илья Першин проведет в заключении в колонии-поселении по решению суда, пишет "Фонтанка".

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Судя п внешнему виду, он мог сильно навредить бойцу ОМОНа?

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