За нападение на бойца ОМОНа во время протестной акции 3 года колонии получил художник

Магаданский художник Илья Першин наказан за то, что оказал сопротивление бойцу ОМОНа и нанес два удара локтем и один ногой.
На несанкционированную акцию протеста в поддержку осужденного Алексея Нвального, которая проходила в Санкт-Петербурге 31 января Илья Першин попал случайно. По его словам, он хотел посмотреть на пластику людей как профессионал, занимающийся искусством.
На Исаакиевской площади произошло его столкновение с сотрудником ОМОНа 5-го оперативного батальона. Во время этого Першин, по мнению суда, «умышленно нанес не менее двух ударов локтями в область грудной клетки бойцу, а также один удар ногой в область левого коленного сустава».
Задержание молодого человека произошло в феврале, в Петербурге он находился без регистрации, работал дежурным администратором в отеле. Теперь в ближайшие три года Илья Першин проведет в заключении в колонии-поселении по решению суда, пишет "Фонтанка".