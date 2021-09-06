Незнакомец жестоко избил до перелома черепа ожидавшего ночью такси в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины
Подозреваемого в жестоком избиении в Академгородке 28-летнего новосибирца задержали в столице Сибири. В ночь на 5 сентября молодой мужчина и его жена ждали такси на ул. Демакова. Они стояли на остановке «Торговый центр», когда к ним подошел незнакомец. Началась драка.
По словам супруги пострадавшего, незнакомец попросил у них зажигалку, муж дал и попросил в ответ сигарету. Незнакомец вдруг завел разговор о птицах, а потом бросился на женщину. Супруг вмешался, оттолкнул нападавшего, тот упал на землю. А поднявшись, несколько раз ударил ожидавшего такси по голове.
«На последнем (ударе) я услышала жуткий хруст», - цитирует НГС слова жены пострадавшего.
Как оказало, у него треснул череп, медики диагностировали отек мозга. Сутки пострадавший провел в реанимации в тяжелом состоянии без сознания. В понедельник он пришел в себя.
Стало известно, что 30-летний подозреваемый сам пришел в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.