Водитель Toyota Mark II врезался в фонарь и мгновенно скончался в Новосибирске
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Водитель Toyota Mark II врезался в фонарь и мгновенно скончался в Новосибирске

9:37:529/6/2021Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Причины столкновения со столбом пока неизвестны. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

В Новосибирске 38-летний автомобилист погиб после наезда на столб

В Новосибирске 38-летний автомобилист погиб после наезда на столб. Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября, сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства,  38-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» ехал по ул. Ватутина со стороны площади Маркса и у дома № 28А по неизвестным причинам наехал на препятствие: врезался в железный столб - опору уличного освещения. Водитель скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне на дамбе ОбьГЭС столкнулись две иномарка В ДТП пострадали пять человек.

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