Водитель Toyota Mark II врезался в фонарь и мгновенно скончался в Новосибирске

В Новосибирске 38-летний автомобилист погиб после наезда на столб. Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября, сообщили в ГИБДД.
По данным ведомства, 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» ехал по ул. Ватутина со стороны площади Маркса и у дома № 28А по неизвестным причинам наехал на препятствие: врезался в железный столб - опору уличного освещения. Водитель скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне на дамбе ОбьГЭС столкнулись две иномарка В ДТП пострадали пять человек.