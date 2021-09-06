Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо
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Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо

9:45:299/6/2021
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Французский артист скончался на 89-м году жизни.

Умер Жан-Поль Бельмондо

Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, сообщило 6 сентября агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.

Первой известной киноработой Бельмондо была роль в фильме «Будь красива и помалкивай» 1958 года, где также дебютировал Ален Делон. Всемирную известность 26-летнему Бельмондо принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», ставшем манифестом французской «новой волны».

Бельмондо много играл в фильмах у режиссеров французской «новой волны»: Годара («Женщина есть женщина»), Луи Маля («Вор»), Франсуа Трюффо («Сирена с „Миссисипи“»), Клода Шаброля («Доктор Пополь»), Алена Рене («Стависки»). Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино. В 2008 году он снялся в еще одном фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака», но в 2015 году в возрасте 82 лет объявил об окончательном завершении карьеры.

Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. За свою карьеру он снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей.

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