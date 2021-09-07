Магнитная буря 7 сентября 2021 года: как снять головную боль во время солнечного возмущения?

Прогноз ежедневной локальной геомагнитной активности показывает, что 7 сентября ожидается умеренная магнитная активность, которую почувствует не каждый, а вот особо чувствительные метеопаты могут ощутить двухбалльные колебания.
По предварительным прогнозам, колебания магнитного поля Земли подержатся на этом уровне несколько дней, после чего, 10 сентября, магнитное поле планеты начнет снова подниматься до высоких показателей.
Стоит заметить, что к негативному воздействию магнитных бурь предрасположено до 70% населения земного шара. У многих, при этом, начало отрицательной реакции может начинаться в разное время.
Кто-то начинает реагировать за 1-2 дня до начала солнечных вспышек, кто-то чувствует себя плохо в разгар магнитной бури, у некоторых недомогание наступает только через некоторое время после бури.
Если прислушаться к своему организму и провести анализ, то можно обнаружить связь между ухудшением здоровья и прогнозом геомагнитной обстановки на Земле. И многие наши читатели это подтверждают:
- Долго не могу отойти после магнитной бури, голова болит и давление поднимается еще как минимум дня два.
- У меня заранее начинается внутренняя тревога, бессонница и ломит все тело.
- Панические атаки, нервное напряжение держатся еще как минимум два-три дня.
Как справиться с головной болью во время магнитной бури?
Такие головные боли могут длиться от 30 минут до нескольких дней. Боль может усиливаться или ослабевать в течение дня, но она почти всегда присутствует. Головная боль в период геомагнитной активности может не отвлекать в течение всего дня от повседневной деятельности, а также не влиять на зрение, равновесие и силу. Но, при этом, она всегда присутствует и, порой, напоминает о себе.
Распространенные безрецептурные методы лечения включают:
Парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): такие, как аспирин, ибупрофен и напроксен.
Профилактика головных болей:
- Постарайтесь взять себя в руки, делайте перерывы. Выделяйте время на то, чтобы заниматься тем, что вам нравится.
- Создайте себе систему поддержки. Проводите время с людьми, которых вы любите и с занятиями - которые вам нравятся.
- Регулярно занимайтесь спортом. Идеально подходит по крайней мере 30 минут пять раз в неделю. Это снимает стресс и поддерживает вас в форме.
- Высыпайтесь. Когда вы хорошо отдохнули, вам гораздо легче справляться с ежедневным стрессом.
- Выпрямите свою осанку. Ровная осанка уменьшает возникновение головной боли на 30%.
- Пейте много воды. Выпивайте несколько стаканов пресной воды каждый день, даже если вы не испытываете жажды.
- Ешьте по расписанию. Пропуск приема пищи может вызвать пульсирующую головную боль. Старайтесь есть каждый день в одно и то же время.
- Ограничьте количество обезболивающих лекарств, которые принимаете. Используйте минимально возможную дозу.