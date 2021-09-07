Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 сентября 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 сентября 2021 в России и мире

7:20:559/7/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 7 сентября 2021 года.

7 сентября - День рассказывания историй о летних путешествиях

Праздник барабанщиков
Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for Blue Skies)
День рассказывания историй о летних путешествиях
День памяти Google (Google Commemoration Day)
Всемирный день уничтожения военной игрушки
День памяти священномученика Владимира Мощанского
День памяти апостола от 70-ти Тита Критского
Всемирный день осведомлённости о миодистрофии Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)
День промышленности в Ульяновской области
День любителя пива (National Beer Lover`s Day) - США
Еврейский Новый год «Рош ха-Шана» (Rosh Hashanah) - Израиль
День «Купите книгу» (National Buy a Book Day) - США
День военной разведки - Украина
День салями (National Salami Day) - США
День вымирающих видов животных (National Threatened Species Day) - Австралия
День «Почувствуйте любовь» (National Feel the Love Day) - США
День сумчатого волка (National Thylacine Day) - США
День «Ни снега, ни дождя» (National Neither Snow Nor Rain Day) - США
День сверхчеловека (Superhuman Day) - США
День иного взгляда (Another Look Unlimited Day) - США
Праздник фонариков (Festa della Rificolona) - Италия
День благодарных пациентов (National Grateful Patient Day) - США
День желудевой тыквы (National Acorn Squash Day) - США
День бабушки Мозес (National Grandma Moses Day) - США
День Конституции - Фиджи
День штата Нью-Гэмпшир (National New Hampshire Day)
День инженерных войск - Армения
День независимости (Brazil Independence Day) - Бразилия
День победы - Мозамбик
День военно-воздушных сил - Пакистан
День государственных служащих (Nijamati Sewa Diwas) - Непал
Фестиваль лирической песни «Пьедигротта» (Festa di Piedigrotta)
Телефонный вторник (Telephone Tuesday) - США
День киберспорта - Украина
День финикового хлеба (National Date Nut Bread Day) - США
День осведомлённости о синдроме дефицита внимания (National Attention Deficit Disorder Awareness Day) - США
Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана
Тит Листопадник (Тит Грибник)

Важные события
• 7 сентября 1812 года произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года - Бородинское сражение
• 7 сентября 1918 года создано Российское телеграфное агентство
• 7 сентября 1947 года в Москве открыт памятник Юрию Долгорукому и заложены 8 сталинских высоток в честь 800-летия Москвы
• 7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант» впервые использован термин «новые русские»
• 7 сентября 2007 года при прокуратуре Российской Федерации создан Следственный комитет

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