Погода в Бердске 7 сентября: как долго продержится тепло?

Тепло все еще держится в Бердске 7 сентября. Температура воздуха в этот день, как и в предыдущий, достаточно высокая для сентября. С утра во вторник воздух прогреется до +12 градусов, в обед температура станет выше на десяток выше, на отметке +22 по столбику термометра продержится весь день. Кроме того, ветер будет легкий северный 2,3 м/c, при относительной влажности воздуха 56%.
7 сентября в народе отмечается день Тит Листопадник. Православная церковь в этот день почитает память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
Название праздника - Листопадник пошло от обычного осеннего явления - опадения желтой листвы. По листопаду смотрели на погоду на ближайшее время. Если листья больше падают на землю «лицом» вверх, то скоро придет похолодание, и зима будет морозной. Если «лицом» вниз, то тепло будет стоять долгое время.
Также все шли собирать грибы. Крестьяне старались сплести ко дню Листопадника побольше хороших и вместительных корзин.
В этот день обязательно вставали ранним утром, чтобы собрать в лесу много грибов. В этот день старшие учили своих детей и внуков отделять съедобные грибы от несъедобных. А также как уважительно относиться ко всем грибам, не трогая их просто так. Они напоминали, что есть Боровик, дух леса, который не любит разного рода неуважение к своей собственности. Если его встретить, то нужно ему поклониться в знак уважения.