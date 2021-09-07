Погода в Бердске 7 сентября: как долго продержится тепло?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 7 сентября: как долго продержится тепло?

6:30:589/7/2021Фото: pixabay.com
0

7 сентября в народе отмечается день Тит Листопадник. Православная церковь в этот день почитает память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

В этот день обязательно вставали ранним утром, чтобы собрать в лесу много грибов

Тепло все еще держится в Бердске 7 сентября. Температура воздуха в этот день, как и в предыдущий, достаточно высокая для сентября. С утра во вторник воздух прогреется до +12 градусов, в обед температура станет выше на десяток выше, на отметке +22 по столбику термометра продержится весь день. Кроме того, ветер будет легкий северный 2,3 м/c, при относительной влажности воздуха 56%.

7 сентября в народе отмечается день Тит Листопадник. Православная церковь в этот день почитает память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

Название праздника - Листопадник пошло от обычного осеннего явления - опадения желтой листвы. По листопаду смотрели на погоду на ближайшее время. Если листья больше падают на землю «лицом» вверх, то скоро придет похолодание, и зима будет морозной. Если «лицом» вниз, то тепло будет стоять долгое время.

Также все шли собирать грибы. Крестьяне старались сплести ко дню Листопадника побольше хороших и вместительных корзин.
В этот день обязательно вставали ранним утром, чтобы собрать в лесу много грибов. В этот день старшие учили своих детей и внуков отделять съедобные грибы от несъедобных. А также как уважительно относиться ко всем грибам, не трогая их просто так. Они напоминали, что есть Боровик, дух леса, который не любит разного рода неуважение к своей собственности. Если его встретить, то нужно ему поклониться в знак уважения.

Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром: в чем он обвинил её
Почему вакцинированые попадают в реанимацию: Проценко не молчит
Выплаты для пенсионеров: Греф не стал молчать
Не стало великого актреа: скорбит весь мир
Россия запросила у ЕС объяснения: жесткое заявление Лаврова
Россия не будет упрашивать США: Лавров сделал резкое заявление
Скорбная весть: не стало известной певицы, модели и актрисы
традиции дняпогода в Бердске 7 сентябрядень Тит Листопадник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ходите в лес за грибами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода в Бердске 7 сентября: как долго продержится тепло?
6:30:58 9/7/2021
Погода в Бердске 7 сентября: как долго продержится тепло?
Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:51 9/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Магнитная буря 7 сентября 2021 года: как снять головную боль во время солнечного возмущения?
5:45:30 9/7/2021
Магнитная буря 7 сентября 2021 года: как снять головную боль во время солнечного возмущения?
Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября
4:15:47 9/7/2021
Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября
Лечение выпадения волос: шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции
4:00:54 9/7/2021
Лечение выпадения волос: шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции
Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1
3:00:08 9/7/2021
Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1
Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми
2:00:05 9/7/2021
Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми
Астма может быть вызвана офисной работой, но поиск и устранение причины может быть очень сложным
1:00:07 9/7/2021
Астма может быть вызвана офисной работой, но поиск и устранение причины может быть очень сложным
Как поздравить кого-то в Рош ха-Шана, чтобы пожелать счастливого еврейского Нового года
12:30:13 9/7/2021
Как поздравить кого-то в Рош ха-Шана, чтобы пожелать счастливого еврейского Нового года
Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму
11:57:10 9/6/2021
Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму