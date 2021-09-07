Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 7 сентября
Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
Народные праздники
Тит Листопадник
В этот народный праздник чтут память апостола от 70 Тита, епископа Гортинского родом из острова Крита.
К этой поре начинается сильный листопад, что дало вторую часть названия праздника.
Начинается активный сбор грибов. Люди встают на заре и отправляются в леса. Опытные грибники учат младшее поколение различать съедобные и ядовитые грибы. По народным традициям в этот день почитают лесовичка-боровичка – лесного жителя, который помогает грибникам.
Хороший урожай белых грибов предвещает холодную осень
Приметы
- Послеобеденный дождь – продолжительный.
- Хлебород – перед строгой зимой.
- Прошел дождик утром – днем хорошая погода.
- Много грибов уродилось – к затяжной зиме.
- Щелканье и треск деревьев – к сухой погоде.
Источник: my-calend