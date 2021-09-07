Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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06.09
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Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:519/7/2021Фото: pixabay.com
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Сегодня люди встают рано и отправляются в лес за грибами. Старшее поколение учит детей отличать ядовитые грибы от съедобных.

7 сентября - начинается активный сбор грибов

Православные праздники 7 сентября

Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

Народные праздники

Тит Листопадник

В этот народный праздник чтут память апостола от 70 Тита, епископа Гортинского родом из острова Крита.

К этой поре начинается сильный листопад, что дало вторую часть названия праздника.

Начинается активный сбор грибов. Люди встают на заре и отправляются в леса. Опытные грибники учат младшее поколение различать съедобные и ядовитые грибы. По народным традициям в этот день почитают лесовичка-боровичка – лесного жителя, который помогает грибникам.

Хороший урожай белых грибов предвещает холодную осень

Приметы


  • Послеобеденный дождь – продолжительный.
  • Хлебород – перед строгой зимой.
  • Прошел дождик утром – днем хорошая погода.
  • Много грибов уродилось – к затяжной зиме.
  • Щелканье и треск деревьев – к сухой погоде.

Источник: my-calend

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