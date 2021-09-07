Что можно и что нельзя делать в день памяти священномученика Владимира Мощанского 7 сентября?

Владимир Мощанский - с 21-летнго возраста Владимир Мощанский начал служить дьяконом в Богородице-Рождественском храме в селе Рогачёве Ржевского уезда Тверской губернии.
В молодом возраст, когда он заключил брак с дочерью священника Евдокии, у них родилось четыре ребенка — три сына и дочь. Когда Евдокия рожала младшего ребенка, она скончалась при родах. И Владимир остался с детьми один, но огромную помощь ему оказала сестра.
В 1924 году, власти запретили работать церковь в Спасском селе и забрали дом, в котором проживало семейство Владимира. Это событие заставило переехать священнику и его детям обратно на родину Владимира в Вышний Волочек.
Гонения на священника не прекращались, дети уговаривали его прекратить службу в храме. Но Владимир остался верен своему делу. Он продолжал читать проповеди и молитвы почти ежедневно. Когда ему исполнялось семьдесят лет, то по болезни в будни он оставался дома.
В 1938 пожилого и слабого священника арестовали за “контрреволюционную агитацию” и вынесли приговор — семь лет заключения в лагере исправительно-трудового режима. Не дождавшись оправдательного приговора, протоиерей Владимир Мощанский умер 7 сентября 1938 года.
С тех пор 7 сентября сделали днем почитания Владимира Мощанского в церковном календаре.
В православный праздник не рекомендуется работать. Но это не строгий запрет — если рабочий день совпадает с церковным праздником, любой труд в такое время не будет греховным занятием, поскольку сложившиеся обстоятельства не могут зависеть от самого человека. Однако во время рабочего процесса необходимо следить за тем, чтобы все мысли были направлены к Богу, а не на желание поскорее достичь выгоды или каких-то материальных ценностей. Поэтому, при возможности, в праздник лучше всего посетить храм и помолиться.