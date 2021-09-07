Тит Листопадник: что никогда нельзя делать в день святого священномученика апостола от 70-ти Тита?

Апостол Тит от семидесяти - был хорошо образован и начал проповедовать, когда в Иерусалиме, узнал о Христе. Вместе с апостолом Павлом он прибыл на Крит, где стал главой Церкви острова и основал девять епархий.
Он умер в возрасте 94 лет всю свою жизнь мирно руководя своей паствой и трудясь над просвещением язычников светом веры во Христа на Крите.
В народе христианский праздник получил второе название - “Тит Листопадник”. Это связано с глубокими языческими временами. Когда каждый день называли в честь природных явлений, замеченных годами, и обязательно такие дни имели свои приметы, обычаи и традиции.
Тит Листопадник объединяет в себе традиционное почитание одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа, а также сбор грибов и начало настоящей осенней поры.
Обычно на праздник заканчивались все работы в поле, поэтому крестьяне собирались семьями в лес за грибами, которых к 7 сентября созревало огромное количество. Для всех удобств во время сбора - изготавливали новые корзинки: крепкие и вместительные.
Многие шли в лес с самого утра, чтобы запастись грибами на всю зиму. В этот день была традиция обучать младших тому, как правильно выбирать грибы, обходить стороной ядовитые и собирать самые вкусные. Кроме того, обязательно учили уважительно относиться ко всем грибам без исключения, поскольку за ним следил старик-боровик, который мог наказать за плохое отношение к его младшим братьям.
Кроме традиционного грибного сбора, в праздник не забывали о работе и начинали молотьбу. Занимались эти мужчины, а женщины высаживали озимые культуры.
Что нельзя делать
- Издревле в этот день запрещалось строить, делать ремонт или что-то чинить.
- Запрещалось выбрасывать остатки еды со стола - их необходимо было хотя бы отдать животным.
- 7 сентября было греховным отказывать в помощи или обманывать.