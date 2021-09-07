Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября

Славный праздник Рош ха Шана,
Поздравляю в Новый год!
Пусть исполнятся желания,
Пусть он радость принесет.
Мира вам и семьям вашим,
Пусть исполнятся мечты,
Удаются пусть задумки,
Дарит силы свет звезды.
Счастья вам, здоровья, силы,
Пусть плохое прочь уйдет,
Чудо, что согреет сердце,
В этот день пусть вас найдет.
Я вам в праздник Рош ха-Шана
Пожелать хочу удачи,
Чтобы Новый год помог
В жизни все решить задачи.
Чтоб семья была здорова,
В доме чтоб царил уют,
Пусть в году вас этом новом
Только радости лишь ждут.
Рош ха-Шана — еврейский Новый год.
Ликует, празднует и веселится весь народ,
И в этот час всеобщего веселья
Примите с Новым годом поздравленья!
Я поздравляю вас, желаю вам удачи.
Удача, как известно, много значит.
Желаю вам здоровья, радости и счастья.
Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.
Желаю интересно жить — долой печаль и скуку.
Ну и еще от всей души — Шана това у-метука!
Источник: pozdravok.ru