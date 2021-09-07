Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября

4:15:479/7/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Рош ха-Шана переводится с иврита как "голова года". Как указано в Торе, праздник является днем сотворения мира.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Славный праздник Рош ха Шана,
Поздравляю в Новый год!
Пусть исполнятся желания,
Пусть он радость принесет.

Мира вам и семьям вашим,
Пусть исполнятся мечты,
Удаются пусть задумки,
Дарит силы свет звезды.

Счастья вам, здоровья, силы,
Пусть плохое прочь уйдет,
Чудо, что согреет сердце,
В этот день пусть вас найдет.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Я вам в праздник Рош ха-Шана
Пожелать хочу удачи,
Чтобы Новый год помог
В жизни все решить задачи.

Чтоб семья была здорова,
В доме чтоб царил уют,
Пусть в году вас этом новом
Только радости лишь ждут.

Еврейский Новый год — Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — еврейский Новый год.
Ликует, празднует и веселится весь народ,
И в этот час всеобщего веселья
Примите с Новым годом поздравленья!
Я поздравляю вас, желаю вам удачи.
Удача, как известно, много значит.
Желаю вам здоровья, радости и счастья.
Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.
Желаю интересно жить — долой печаль и скуку.
Ну и еще от всей души — Шана това у-метука!

Источник: pozdravok.ru

Ученые назвали «ночной» симптом рака
Так унизительно: над Зеленским смеется вся сеть (фото)
Ми-8 подняли на берег: что там обнаружили
«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Лариса Дорлина сделала громкое заявление россиянам
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
Ни игнорируйте синяик на теле: срочно бегите к врачу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиРош ха-Шана
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября
4:15:47 9/7/2021
Рош ха-Шана 2021: Яркие картинки и слова от самого сердца в праздник 7 сентября
Лечение выпадения волос: шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции
4:00:54 9/7/2021
Лечение выпадения волос: шесть лучших натуральных масел для предотвращения алопеции
Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1
3:00:08 9/7/2021
Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1
Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми
2:00:05 9/7/2021
Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми
Астма может быть вызвана офисной работой, но поиск и устранение причины может быть очень сложным
1:00:07 9/7/2021
Астма может быть вызвана офисной работой, но поиск и устранение причины может быть очень сложным
Как поздравить кого-то в Рош ха-Шана, чтобы пожелать счастливого еврейского Нового года
12:30:13 9/7/2021
Как поздравить кого-то в Рош ха-Шана, чтобы пожелать счастливого еврейского Нового года
Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму
11:57:10 9/6/2021
Саакашвили заявил, что готов сесть в грузинскую тюрьму
Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве
11:03:53 9/6/2021
Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве
Магнитные бури в сентябре 2021 года: Даты мощных вспышек
11:00:03 9/6/2021
Магнитные бури в сентябре 2021 года: Даты мощных вспышек
Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места
10:56:45 9/6/2021
Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места